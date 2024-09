YouTube-Star Sonny Loops erwartet zum ersten Mal ein Kind

Sonny Loops (28) hat freudige Nachrichten zu verkünden! Die YouTuberin verkündete im Februar des vergangenen Jahres, dass sie wieder in festen Händen ist. Mittlerweile haben sie und ihr neuer Freund Jamie Birrell sogar gemeinsam ein Haus gekauft. Auf Instagram teilt die Influencerin nun voller Freude mit: Sie ist zum ersten Mal schwanger! In einem tollen Video laufen Sonny und Jamie durch die Berge und küssen sich – bis später ihr deutlicher Babybauch zu erkennen ist und sie erste Ultraschallaufnahmen in die Kamera hält. "Ich will, dass es immer so bleibt... Nein, es wird noch viel besser", schreiben die beiden dazu.

Ihre Fans freuen sich immens für Sonny und ihren Liebsten. Auch zahlreiche Influencer wie etwa Jennifer Saro (28), Mrs. Bella (31), Twenty4tim (23) und Jonas Ems (27) wünschen den Eltern in spe ebenfalls alles Gute. "Alles Liebe für euch. Euch erwartet das Schönste überhaupt", schreibt außerdem Anna Adamyan (28).

Kennengelernt haben sich Sonny und Jamie damals bei Krass Klassenfahrt. Davor ging die 28-Jährige allerdings rund sechs Jahre mit ihrem Ex Marcel Scorpion durchs Leben. Sie galten zu der Zeit als eines der YouTube-Traumpärchen, bis sie schließlich im Januar 2023 die Trennung bekannt gaben. Böses Blut herrschte zwischen ihnen nie.

Sonny Loops' Ultraschallbild

Jamie Birrell und Sonny Loops

