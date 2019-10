Prinz Harry (35) ist ein Mann des Volkes! Der Blaublüter steht nicht nur mit neuen süßen Aufnahmen seiner kleinen Familie um Frau Herzogin Meghan (38) und Sohnemann Archie Harrison in der Öffentlichkeit. Der Rotschopf engagiert sich auch für diverse soziale Projekte oder Hilfsprogramme. Harry gibt alles für das Wohlergehen seiner Untertanen. Selbst auf der Danksagungskarte anlässlich seines Geburtstags stellt er die britischen Bürger in den Vordergrund.

Am 15. September feierte Harry seinen 35. Geburtstag. Zu seinem besonderen Ehrentag erreichten den Sohn von Prinzessin Diana (✝36) natürlich zahlreiche Glückwünsche und Grüße – für die er sich mit einer Karte bedankte. Und das Bild, welches er für das Schriftstück ausgewählt hat, zeigt ihn nicht einfach im Porträt oder mit seiner Familie, sondern bei einem besonderen Termin. Der Sechste in der britischen Thronfolge wählte einen Schnappschuss von seinem Besuch beim Royal Hospital Chelsea am jährlichen Gründertag "Oak Apple Day", auf dem er die Ehrengäste freundlich begrüßte, wie Hello! berichtet. Bei der Parade wurde 2019 zum 75. Mal die Errichtung des Krankenhauses gefeiert, das sich vor allem um die Versorgung von Soldaten im Ruhestand kümmert.

Zu seinem Geburtstag wurde er nicht nur von Glückwünschen seiner Fans überhäuft – sondern auch von seiner Familie. Meghan widmete ihm zuckersüße Zeilen auf Instagram. Auch Bruder Prinz William (37) und Vater Prinz Charles (70) drückten im Netz ihre Grüße aus.

