Wo stecken Anna Heiser und Bauer Gerald? Die gebürtige Polin lernte den Farmer 2017 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben und zog für ihn nach der Show sogar in dessen Heimat Namibia. Seitdem gibt das Kultpaar seinen Followern regelmäßig Updates aus seinem Leben im Osten Afrikas – doch seit einigen Wochen ist es verdächtig ruhig um die beiden. Anna erklärte nun endlich den Grund für die Netz-Stille!

"Ich wollte mich ganz kurz bei euch melden, weil man in letzter Zeit ja so wenig von uns hört. Das liegt daran, dass wir sehr viel zu tun haben. Ich sitze den ganzen Tag am Computer, weil ich mich weiter im Webdesign entfalte", erklärte die Blondine in ihrer Instagram-Story, während sie sich an ihrem Schreibtisch befand und betonte: "Das ist das, was ich machen möchte!" Bereits vor ihrer "Bauer sucht Frau"-Teilnahme habe sie die Idee gehabt, sich umschulen zu lassen – aber dann sei Gerald dazwischen gekommen. "Jetzt habe ich mir alles selbst beigebracht mithilfe meines Cousins und meiner Schwägerin", verriet Anna weiter.

Obwohl sie und ihr Liebster aktuell sehr viel um die Ohren haben, steht für die beiden am nächsten Tag ein ganz besonderes Event an: der Besuch eines Oktoberfestes in Namibia. "Ich freue mich schon darauf, mein neues Dirndl anzuziehen", konnte Anna den Ausflug kaum abwarten.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser, August 2019

