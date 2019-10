Serkan Yavuz (26) hat einen Entschluss gefasst! Bei Die Bachelorette konnte er das Herz von Gerda Lewis (26) nicht erobern, doch nun versucht der Student bei Bachelor in Paradise erneut sein Liebesglück. Während er bei Jade Übach punktet, finden Isabell Bernsee (29), Natalie Stommel und Sarah Gehring (32), dass er nicht zu den heißesten Singles im Paradies zählt. Jetzt hat Serkan sich vorgenommen, intensiver Sport zu treiben. Haben die Äußerungen der Rosenladys etwas damit zu tun?

In seiner Instagram-Story erzählt der Regensburger, dass er sich regelmäßig mit Fußball und im Gym fit halte. Obwohl er lieber feiern und auch gerne das eine oder andere Bier konsumieren würde, möchte er das jetzt reduzieren. Er habe sich entschlossen, mehr Zeit im Fitnessstudio zu verbringen. "Ich mache aus dem Ganzen so was wie eine Challenge und ich setze mir das Ziel, dass ich bis Anfang nächsten Sommer auf jeden Fall diesen Spielzeugkörper, den ich noch habe, richtig definieren werde und richtig aufbauen werde", offenbart Serkan seine Pläne.

Seine Follower sollen ebenfalls einen Teil zu seinem Sport-Projekt beitragen und ihn daran erinnern, pumpen zu gehen, sobald sie merken, dass er nach vier Tagen noch immer keinen Sport-Beitrag gepostet hat. "Ich habe jetzt wirklich Bock drauf und ziehe das auch richtig durch", betont er. Am Ende fügt der Rosenkavalier noch ein Motivations-Pic hinzu, wie er sich das Endergebnis seines Bodys vorstellt. Ob die neu gewonnene Sportlust des 26-Jährigen etwas mit den Kommentaren seiner Kuppelshow-Mitstreiterinnen zu tun hat, lässt er allerdings offen.

