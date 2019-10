Serlina (25) sorgt für einen raren Anblick! Das Model war 2017 bei Germany's next Topmodel dabei und schaffte es damals auf den zweiten Platz. Schon während der Castingshow war die Blondine glücklich vergeben: Mit ihrem israelischen Freund Bar führt sie zwischen Deutschland und Tel Aviv eine Fernbeziehung. Viel bekommen Serlinas Fans von ihrem Liebesleben nicht mit – nur wenige Bilder existieren von den beiden im Netz. Umso mehr begeistert die Laufstegschönheit nun mit einem seltenen Pärchen-Pic!

Am Freitag veröffentlichte sie ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem Liebsten vor einer traumhaften Urlaubskulisse am Pool-Rand sitzt. "Das Beste, um Körper und Seele wieder aufzuladen", schrieb sie inklusive verliebter Emojis. Serlinas Follower sind begeistert und haben dem Schnappschuss innerhalb der ersten drei Stunden über 10.000 Likes verpasst.

Nach ihrer GNTM-Zeit war bereits in einem Promiflash-Interview deutlich geworden, dass Bar wohl nicht besonders oft vor der Kamera zu sehen sein wird: "So wie ich meinen Freund einschätze, verzichtet er lieber auf den Medienrummel. Ich denke, er will jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, sondern wird mich eher im Hintergrund unterstützen", meinte Serlina.

Instagram / serlinahohmann Serlina, Model

Anzeige

Instagram / serlinahohmann Bar und GNTM-Serlina

Anzeige

Instagram / serlinahohmann "Germany's next Topmodel"-Serlina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de