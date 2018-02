So einfach wie gedacht kommt sie da wohl doch nicht raus! 2017 machte Blondschopf Serlina (23) bei Germany's next Topmodel den zweiten Platz und erhielt damit automatisch einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag mit ONEeins fab, der Modelagentur von Günther Klum. Den wollte die Koblenzerin damals allerdings so schnell wie möglich wieder loswerden – und bekam vom Gericht jetzt einen ordentlichen Dämpfer verpasst.