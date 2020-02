Traut sich Serlina Hohmann (25) schon bald vor den Altar? Die Germany's next Topmodel-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2017 ist inzwischen seit vier Jahren mit ihrem Freund Bar zusammen. Schon zu Zeiten ihrer Castingshow-Teilnahme war die hübsche Blondine mit ihrem israelischen Lover liiert, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Klar, dass Promiflash bei dem Model nachhakt, wie es in Sachen Hochzeitsplanung aussieht! Und Serlinas Antwort ist vielversprechend!

Beim Cross Jeans Fashion Brunch im Rahmen der Berlin Fashion Week gibt die gebürtige Koblenzerin ehrlich zu: "Nein, es gibt keine konkreten Pläne, wenn es irgendwann Verlobungspläne geben sollte, werdet ihr bestimmt davon erfahren." Zwar sei der Hochzeitsdruck in Tel Aviv – dort lebt Serlina mit ihrem Freund – durchaus höher als in Deutschland. Davon lässt sich das Paar aber nicht aus der Ruhe bringen. Abgeneigt wäre Serlina allerdings nicht, ginge Bar in nächster Zeit tatsächlich vor ihr auf die Knie: "Natürlich wäre ich offen für eine Hochzeit. Die Antwort wäre natürlich 'Ja', aber ich habe keinen Zeitdruck."

Im Gegensatz zu anderen Netz-Stars hält Serlina ihren Bar übrigens weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zu Events begleitet sie der Student der Ingenieurwissenschaften nie, einen eigenen Social-Media-Account hat er nicht, und auch auf Serlinas Seite taucht er nur selten auf. "Ich will ihn nicht für Follower oder für Likes ausnutzen", erklärt die 25-Jährige.

Instagram / serlinahohmann Bar und GNTM-Serlina

Instagram / serlinahohmann Serlina Hohmann, Model

Instagram / serlinahohmann Serlina und ihr Freund in Tel Aviv

