Selbst ist das Model! Serlina Hohmann kündigt nur wenige Monate nach dem GNTM-Finale ihre Verträge mit Heidis (44) ONEeins fab Management. In einem offiziellen Statement erklärte Rechtsanwalt David Gappa jetzt: "Im Auftrag von Frau Serlina (23) Hohmann haben wir ihre gesamten Verträge im Zusammenhang mit 'Germany's Next Topmodel' einseitig beendet." Insbesondere gelte das für die Verträge mit dem Heidi Klum GmbH & Co. KG/ONEeins fab Management. Wie genau es für die Blondine nach diesem Schritt weitergeht, ist noch unklar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de