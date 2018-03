Hat die Falsche gewonnen? Am 25. Mai kürte Model-Mama Heidi Klum (44) Céline Bethmann (19) zu Deutschlands schönstem Mädchen. Doch nicht alle Fans der TV-Show gönnen der 19-Jährigen die Germany's next Topmodel-Krone. Auf Instagram, Facebook und Co. geben zahlreiche Zuschauer zu verstehen: Für sie ist Serlina Hohmann (23) die Gewinnerin der Herzen. Die Kritik an ihrem Sieg stört Céline aber nicht: "Ich stehe da ehrlich gesagt darüber", verriet sie Promiflash kürzlich beim Kiss Cup 2017.



