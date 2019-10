Am Dienstag geht das beliebte RTL-Rosen-Recycling-Format Bachelor in Paradise in die zweite Runde: Eine Woche zuvor durften treue Fans die erste Episode bereits online bei TVNOW vorschauen. Unter den diesjährigen Kandidaten, die erneut ihr Liebesglück im TV suchen, geht es vor allem bei einem Zweiergespann gleich voll zur Sache – in der ersten gemeinsamen Nacht auf der Insel wird wild geknutscht.

Es handelt sich um die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Jade Übach und den ehemaligen Die Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (26). Nach einem kurzen Kennenlernen spielen die beiden mit ihren Mitstreitern eine Runde Flaschendrehen. Für eine Pflicht-Aufgabe landen die Blondine und der Regensburger zusammen im Pool, doch aus der Planscherei wird schnell Fummeln und auf einmal fallen sie mit den Mündern übereinander her. Eine Peepshow gibt es für die Zuschauer obendrauf – sie küssen sich so heftig, dass Jades Brustwarzen zum Vorschein kommen.

Gegenüber dem amtierenden Bachelor Andrej Mangold (32) war Jade noch recht zurückhaltend. Ob sie ihre Knutscherei mit Serkan am nächsten Tag bereut? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

