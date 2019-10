Jetzt ist das Liebes-Aus besiegelt! Sie waren das Traumpaar der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel: Die Zweitplatzierte Sayana schwärmte während der Staffel immer wieder von ihrem Freund Prash – die beiden wollten sogar heiraten! Seit einigen Wochen spekulierten die Fans dann jedoch über eine Trennung. Denn sowohl die Brünette als auch ihr Verlobter löschten alle gemeinsamen Bilder von ihren Social-Media-Kanälen. Jetzt meldete sich Sayana zu den Gerüchten zu Wort – und bestätigte den Liebes-Schlussstrich!

Auf Instagram teilte das Model nun ein nachdenkliches Foto von sich in der Wüste. Dazu gab sie das zu, was ihre Follower schon so lange vermuteten: "Ich möchte gerne etwas loswerden, das eigentlich schon länger fällig ist: Prashath Lokeswaran (Prash) und ich sind schon seit einigen Wochen getrennt", begann sie ihr Statement. Das Paar habe sich dazu entschieden, dass es besser sei, von nun an getrennte Wege zu gehen. Böses Blut gäbe es zwischen den beiden jedoch nicht: "Da unsere Wege sich immer mal wieder kreuzen werden, heißt die Trennung nicht, dass wir uns in der Öffentlichkeit ignorieren werden", stellte sie klar.

Sayana scheint sogar bereits größtenteils über das Beziehungsaus hinweg zu sein: "Mir geht es gut damit und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Zukunft." Weiter bedankte sie sich bei ihrer Community für den stetigen Support.

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

Instagram / p7ash_official GNTM-Kandidatin Sayana mit ihrem Freund Prash

Instagram / p7ash_official Prashath Lokeswaran im Oktober 2019

