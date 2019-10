Kürzlich wurde eine traurige Nachricht um Alphonso Williams (✝57) bekannt gegeben. Der DSDS-Sieger von 2017 verstarb am vergangenen Samstag. Erst vor wenigen Tagen erklärte seine Familie, dass der Entertainer an Prostatakrebs litt. Offenbar verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen sehr stark – zuletzt habe er deshalb auch eine Chemotherapie begonnen – er erlag jedoch der Krankheit. Kurz vor seinem Tod hatte Alphonso dabei noch so viele Träume und Ziele.

In einem Post auf Instagram verriet Carmen Geiss nun, dass der Sänger ganz konkrete Pläne mit ihr gehabt hätte: "Er meinte nur zu mir: 'Ich habe eine Bucketlist, Carmen. Und du gehörst dazu.'" Alphonso habe einen Song mit dem TV-Star aufnehmen wollen – dazu sei es allerdings nicht mehr gekommen, was die Blondine sehr bereue. Kürzlich machten darüber hinaus Gerüchte die Runde, der 57-Jährige würde 2020 am Dschungelcamp teilnehmen. Ob er tatsächlich einer der neuen Kandidaten war, ist jedoch bis dato weiterhin unklar. Der Sender RTL bestätigte diese Vermutungen bisher nicht.

Erst vor einigen Monaten stellte der Entertainer sich auch einem internationalen Publikum vor: Ende des vergangenen Jahres erklärte Alphonso gegenüber Promiflash: "Ich fahre jetzt am 9. Dezember nach Las Vegas. Und da wird eingeleitet, dass ich eine eigene Show in Las Vegas bekomme. Ich finde das toll."

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams im Krankenhaus

Getty Images Alphonso Williams, Musiker

WENN.com Alphonso Williams im Juni 2017 im Bierkönig auf Mallorca

