Am Wochenende sorgte eine Schreckensnachricht für große Trauer bei allen Fans von Alphonso Williams: Der DSDS-Sieger erlag vor wenigen Tagen seinem Krebsleiden. Erst einige Wochen zuvor war bei dem Sänger Prostatakrebs diagnostiziert worden, er starb mit 57 Jahren. Einer seiner letzten Wünsche war es, dass seine Familie finanziell abgesichert ist. So wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen – und schon innerhalb eines Tages kamen mehr als 10.000 Euro zusammen!

Alphonsos (✝57) hinterbliebene Freunde und sein Management riefen im Namen des Sängers und seiner Familie auf gofundme.com mit einem rührenden Text zu Spenden auf. Und in nicht einmal 21 Stunden kamen schon über 10.000 Euro zusammen. Unter den Geldgebern sind nicht nur Fans, sondern auch prominente Wegbegleiter wie Natascha Ochsenknecht (55), Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). Die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin Käthe Köstlich steuerte ebenfalls 100 Euro bei.

Im Netz drückten viele prominente Kollegen ihre Trauer aus und auch DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (65) fand gegenüber Bild nur positive Worte für seinen ehemaligen Schützling. "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht", so der Poptitan.

