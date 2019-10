Ziania Rubi ist aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche und liebt jedes Pfund an sich! Im Juli hatten die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und ihr Partner Fabian Nickel bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten – ein echtes Wunschkind, wie Ziania vor Kurzem verriet. Mit der wachsenden Kugel steigt natürlich auch das Gewicht der TV-Schönheit. Doch das sieht Ziania total gelassen, wie sie im Gespräch mit Promiflash nun erklärte.

Wie viel sie bisher zugenommen hat, wisse sie selbst nicht so genau: "Ich merke aber schon, mein Gesicht ist runder und meine Arme sind dicker geworden", so Ziania. Seit sie schwanger ist, mache sie auch so gut wie keinen Sport mehr. "Ich bewege mich zwar sehr viel, aber so intensiven Sport wie früher mache ich jetzt nicht mehr", erklärte die brünette Bald-Mama. Klingt alles ziemlich entspannt und das ist es auch. Denn Ziania möchte ihr Babyglück aktuell in vollen Zügen genießen. "Es ist schön, sich jetzt zu entspannen und zu essen, was man möchte. Ich guck mich gerne im Spiegel an."

Sobald ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickt, möchte der Reality-Star wieder sportlich durchstarten – die Bewegung fehle ihr im Alltag schon manchmal: "Ich würde schon gerne, sobald ich kann, wieder langsam mit Sport anfangen. Ich habe das vorher vier Mal die Woche gemacht", erzählte sie. Wie findet ihr es, dass Ziania während der Schwangerschaft weniger Fitness betreibt?

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi im Juli 2019

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi, bekannt aus "Temptation Island"

Instagram / zianiarubi Ziania Rubi und Fabian Nickel

