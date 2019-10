Dieses Strahlen kann einfach nur ansteckend sein! Am Montagabend landeten Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) in Pakistan. Bereits bei ihrer Ankunft verzauberte die zukünftige Königin alle anwesenden Gäste in einer traditionellen Robe. Am Dienstag stand dann der erste große Termin für das Herzogpaar an: Beim Besuch eines Kindergarten wirkte Kate so gelöst wie selten und strahlte bis über beide Ohren!

In einem blaufarbenen traditionellen Gewand – der sogenannten Kurta – erschien die 37-Jährige am Dienstag an der Seite ihres Gatten in einer Schule im Zentrum der Hauptstadt Islamabad. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht begrüßte die dreifache Mama die Kinder und beschäftigte sich liebevoll mit ihnen. Bei diesem Auftritt schien Kate so gelassen wie nur selten zu sein – immer wieder lächelte die Herzogin von Cambridge ihren Mann und die Schulkinder an.

Für Kate und William ist die Reise nach Pakistan eine Herausforderung, da in mehreren Regionen des Landes aktuell akute Terrorgefahr herrscht. Davon ließ sich das Herzogpaar allerdings nicht abschrecken, mit seinem Besuch will es die historischen Verbindungen zwischen England und Pakistan stärken.

Getty Images Herzogin Kate in Islamabad, Pakistan 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Ankunft in Pakistan, Oktober 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Pakistan 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Oktober 2019



