Für das perfekte Brautstyling flog Sarafina Wollny (24) über 2.000 Kilometer! Im Juli war es für die Tochter von Silvia Wollny (54) endlich so weit: Nach über neun gemeinsamen Jahren Beziehung gab die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Partner Peter das Jawort. Für ihren perfekten Tag schmiss sich die 24-Jährige in ein wunderschönes Spitzen-Brautkleid mit ausgestelltem Rock und bestickten Ärmeln. Und für diesen Traum in Weiß nahm Sarafina so einiges auf sich!

Denn Sarafina flog deswegen extra in die Türkei! In einem vorherigen Urlaub hatte sie sich im Schaufenster in ein Modell verliebt. Ohne es davor je anprobiert zu haben, entschied sich die Netz-Bekanntheit für das Kleid: "Ich habe den Brautladen in der Türkei kontaktiert. Wir haben meine Maße genommen und Bilder da hingeschickt und es war schon schwierig, weil die kein Deutsch können und wir kein Türkisch", verriet die Blondine bei Die Wollnys. Und glücklicherweise bekam Sarafina auch genau das, was sie sich gewünscht hatte: Ihre auf sie zugeschneiderte Robe, die sie bei einem zweitägigen Türkei-Aufenthalt anprobierte, passte perfekt.

Mama Silvia, die ihre Tochter beim Kauf begleitet hatte, wurde beim Anblick ihrer Liebsten in der Traumrobe richtig emotional: "Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich sie da in dem Kleid gesehen habe. Das war immer mein Traum, sie in so einem Prinzessinnenkleid zu sehen."

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Silvia, Sarafina und Peter Wollny mit Harald

RTL II Sarafina Wollny zeigt Ausschnitt ihres Hochzeitskleids

Promiflash Silvia Wollny und Harald Elsenbast

