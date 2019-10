Margarita Nigmatullin (23) hat eine weltberühmte Doppelgängerin! Seit 2015 steht sie als Lina Windhof vor den Köln 50667-Kameras. Abseits vom Set modelt die Deutsch-Russin und ist außerdem ziemlich erfolgreich als Influencerin unterwegs. Im Netz postet die 23-Jährige regelmäßig Schnappschüsse von sich. Unter ihren Bildern findet sich – neben etlichen Komplimenten – vor allem ein Thema: Margarita sehe Popsängerin Ariana Grande (26) total ähnlich!

Auf dem Instagram-Kanal der Laiendarstellerin muss man wirklich zweimal hingucken. Beide Mädels haben eine zierliche Statur und ähnliche Gesichtszüge, auch ihr Styling stimmt komplett überein: der dramatische Eyeliner, die Girly-Klamotten, sogar der hohe Pferdeschwanz. "Sag mal, wurden du und Ariana bei der Geburt getrennt oder so?", lautet nur eine von zahllosen User-Bemerkungen.

Maddy ist tatsächlich ein Fan der "God is a Woman"-Interpretin! Erst vergangene Woche reiste die Schauspielerin nach Berlin, um sie in der Mercedes-Benz-Arena live singen zu hören. Findet ihr auch, dass die zwei sich so ähnlich sehen? Stimmt ab!

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin , "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2019

Anzeige

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin beim Ariana Grande Konzert in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de