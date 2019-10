Dass Alexander Molz (24) eine Menge Sport treibt, ist wirklich nicht mehr zu übersehen! Seine Follower im Netz wissen: Wenn der Schauspieler nicht gerade als Pablo "Chico" Alvarez vor den Köln 50667-Kameras steht, verbringt er seine Zeit im Fitnessstudio. So baute sich der Beau in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Body auf. Das beweist nun auch ein aktueller Beitrag im Web: Stolz präsentiert Alexander darin sein stahlhartes Sixpack!

Bei seinem neusten Instagram-Posting dürfte so manchem Fan die Kinnlade heruntergeklappt sein. Der 24-Jährige posiert oben ohne an der Küste der Insel Gran Canaria. Doch auf die vielen Palmen wird wohl keiner geachtet haben: Alex' Waschbrettbrauch ist derart durchtrainiert, dass sich sogar schon ein Eightpack andeutet – die noch definiertere Stufe nach dem Sixpack. Alexanders muskulöse Brustmuskeln und Arme können sich ebenso sehen lassen. "Wow, also neben Köln könntest du locker auch bei 'Baywatch' mitspielen", betonte eine Abonnentin in den Kommentaren. Außerdem häuften sich unter dem Foto etliche Herz-Emojis.

Doch hätten seine Fans überhaupt Chancen bei dem Muskelmann? Ende vergangenen Jahres war Alex noch an eine Langzeitpartnerin vergeben, die er aus der Öffentlichkeit heraushielt. "Es muss eine klare Grenze zwischen Berufs- und Privatleben geben", stellte er damals gegenüber Promiflash klar.

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, "Köln 50667"-Star

Anzeige

RTL Zwei / Köln 50667 "Köln 50667"-Star Alexander Molz

Anzeige

Instagram / alexandermolz_official Alexander Molz, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de