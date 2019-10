Yoko hat ihre Eltern Janni (29) und Peer Kusmagk (44) um den Finger gewickelt! Am 27. Juni dieses Jahres wurden die Surferin und der Moderator zum zweiten Mal Eltern. Seitdem teilen sie in den sozialen Netzwerken immer wieder Fotos mit ihrem süßen Töchterchen und gewähren ihren Fans Einblick in den Familienalltag. Jetzt postete das Paar ein niedliches Porträt-Bild von seiner Kleinen, auf dem sie ihren ganzen Baby-Charme spielen lässt.

Bei diesem Anblick geht Janni und Peer das Herz auf. Auf Instagram teilten die beiden ein Foto, auf dem Yoko in die Kamera lächelt. Und mit ihren strahlenden Augen und den Pausbäckchen macht Emil-Oceans (2) jüngere Schwester wohl auch den ganzen Eltern-Stress vergessen. "Es ist erstaunlich, wie unbeeindruckt Yoko manchmal von der Idee, schlafen zu gehen, ist. Aber wie bitteschön könnte man diesem herausfordernden Lächeln widerstehen?", kommentieren die TV-Stars den Beitrag.

Erst kürzlich verriet Mama Janni, dass Yoko ihr schon schlaflose Nächte bereitet hat. Das Leben mit zwei Kids ist für die 29-Jährige ein echter Fulltime-Job. "Jetzt ist man damit beschäftigt, dass das eine Kind in der Trage happy ist und das andere sich die Schuhe nicht zum fünften Mal auszieht, alle Windeln frisch sind, man nicht das Essen und Trinken für unterwegs vergisst", witzelte sie kürzlich in ihrer Story.

Promiflash Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Yoko und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Yoko, Tochter von Janni und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagks Kinder Yoko und Emil-Ocean

