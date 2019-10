Kylie Jenner (22) sorgt für Schnappatmung im Netz! Erst vor wenigen Wochen hat die Unternehmerin wohl viele Mitglieder ihrer Community heftig enttäuscht: Nach knapp zwei Jahren Beziehung bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit ihre Trennung von Kindsvater Travis Scott (28). Ihr Trennungsschmerz ist der Mama der kleinen Stormi (1) aber kaum anzusehen – im Gegenteil: Kylie posiert nun erneut super-sexy und zeigt ihre heißen Kurven!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 22-Jährige am Dienstag mehrere Bilder, mit denen sie ihren Fans den Atem raubte: In einem sehr knappen schwarzen Kleid mit weitem Ausschnitt und mega-schmaler Taille sitzt Kylie auf einer Bank und schaut verführerisch in die Kamera. Den Schnappschuss versah sie ganz simpel mit: "Ich kann es nicht lassen!" Über neun Millionen Likes hat der Post schon ergattert!

Ob Kylie mit der Bildunterschrift wohl auf die aktuelle Situation mit Travis anspielt? Die jüngste Kardashian-Jenner und der Rapper sollen sich derzeit wieder annähern und ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben wollen. Das plauderte neulich ein Bekannter der beiden aus.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2019

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"

