Kylie Jenner (22) bricht ihr Schweigen! Vor wenigen Tagen gab es Gerüchte, die Selfmade-Milliardärin und ihr Freund Travis Scott (28) hätten sich getrennt. Angeblich sei das krasse Arbeitspensum des Musikers der Grund für das Liebesaus. Kurz darauf soll die junge Mama sich nachts mit ihrem Ex Tyga (29) getroffen haben – ein klarer Beweis, dass zwischen ihr und Travis wirklich alles aus ist? Nun meldete sich Kylie endlich selbst zu Wort.

"Travis und ich verstehen uns bestens und wir konzentrieren uns auf Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben nun Priorität", schreibt Kylie auf Twitter. Die Trennung scheint damit offiziell zu sein. Auch mit den Spekulationen über ein Comeback mit ihrem Ex Tyga räumt sie in einem Statement auf: "Das Internet stellt alles hundertmal dramatischer dar, als es eigentlich ist. Es gab kein 'Zwei-Uhr-Nachts-Date mit Tyga'. Man sieht nur, wie ich zwei Freundinnen an einem Studio abgesetzt habe, in dem auch er zufällig war."

Das Wichtigste sollen Kylie und Travis bereits geklärt haben: Trotz Trennung wollen sie auch weiterhin beide für ihre gemeinsame Tochter da sein. Ein Insider berichtete, dass die Eltern sich recht schnell auf ein geteiltes Sorgerecht geeinigt haben.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

Getty Images Tyga und Kylie Jenner, 2017 in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

