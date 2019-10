So hat sich Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin Nina Noel (31) ihren Geburtstag sicherlich nicht vorgestellt! Die Schauspielerin ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama geworden. Deshalb ging es an ihrem heutigen Ehrentag für die TV-Beauty auch nicht auf eine fette Party, sondern mit ihrem Söhnchen zum Arzt – und der hatte schlechte Neuigkeiten: Nina Noels kleiner Mann wiegt viel zu wenig!

"Ich hatte nur einen großen Wunsch und das war, dass Baby Boo endlich vernünftig zunimmt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Eigentlich hätte der Kleine in fünf Wochen etwa ein Kilo zunehmen sollen. Stattdessen waren es aber gerade einmal 200 Gramm. "Wir können uns auch alle nicht erklären, woran das liegt, Hebamme nicht, Arzt nicht. Denn er isst wirklich viel, oder er trinkt viel, ist viel an der Brust", zeigt die frischgebackene 31-Jährige sich besorgt. Die Ärzte hätten sogar schon eine mögliche Stoffwechselstörung ihres Sohnemannes in Verdacht.

Zunächst wird Nina Noel ihr Baby aber neben dem Stillen noch mit Pre-Nahrung füttern – braucht dafür aber die Hilfe ihrer Fans. In ihrer Story ruft sie ihre Community dazu auf, ihr hilfreiche Tipps zu schicken.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony und dem gemeinsamen Sohn

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Instagram / ninanoel Nina Noel, "Krass Schule"-Darstellerin

