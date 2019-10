Zieht Jan Leyk (35) in den australischen Urwald? Auch im kommenden Jahr werden sich die deutschen Promis wieder in große Abenteuer stürzen, um im Dschungelcamp ihre Grenzen zu überwinden. Welche Stars sich 2020 am RTL-Lagerfeuer einfinden werden, gab der Sender bislang noch nicht bekannt. Während bereits über Wendler (47)-Freundin Laura Müller (19) und TV-Auswanderin Daniela Büchner (41) als Kandidatinnen spekuliert wurde, verrät jetzt Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jan Leyk: Auf ein Zusammentreffen zwischen ihm und Dr. Bob werden sich die Fans nicht freuen können. Allerdings sei er bereits zum dritten Mal für die Show angefragt worden.

"Ich hatte in der Tat vor vier oder fünf Wochen die Anfrage vom Dschungelcamp. Das ist auch nicht das erste Mal, ich glaub', die haben jetzt mittlerweile das dritte Mal angefragt", verrät der Schauspieler in seiner Instagram-Story. Dabei stellt er klar, dass er an einem Einzug in den Busch derzeit absolut kein Interesse habe. "Liebes RTL, da müsst ihr auch einfach mal den Klingelbeutel ein bisschen weiter öffnen, weil für die Mark Fünfzig, die ihr da anbietet, bekommt ihr nicht die ultimative Performance", plaudert er weiter und zeigt dem Team aus Köln dabei den Vogel.

Nachdem der TV-Star in den vergangenen Monaten ganz offen über seine schwere Depressionen und Panik-Attacken gesprochen hatte, freue er sich nun, dass es ihm wieder etwas besser gehe. "Wenn ich mich wieder über RTL lustig machen kann und deren Igel in der Tasche, dann geht es mir wirklich ganz gut", sagt er lachend, fügt aber hinzu, dass er auch bei besseren finanziellen Voraussetzungen nicht bereit für den Aufenthalt in der Wildnis wäre.

