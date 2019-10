Anjorka Stechel hat jetzt wieder Lust auf härtere Geschütze! Als Schauspielerin fühlt sie sich vor allem in den Genren Comedy und Krimi wie Zuhause. Von den verschiedensten Tatort-Folgen über Auftritte bei "Danni Lowinski" hat die Lüneburgerin schon ausreichend Erfahrungen in den zwei Bereichen gesammelt. Zuletzt stand sie als Dr. Anna Oberberg in der Telenovela Rote Rosen vor der Kamera. Jetzt wurde bestätigt, dass sie demnächst ein Teil des Ermittler-Teams von "Morden im Norden" wird!

Wie Bild berichtete, wird die Blondine ab der siebten Staffel dem Ermittler-Duo Sven Martinek (55) alias Kriminalhauptkommissar Finn Kiesewetter und Ingo Naujoks (57) aka Kriminaldirektor Lars Englen als Fahnderin Tomke Jenssen unter die Arme greifen. Zusammen wollen sie die Verbrechen rund um Lübeck aufdecken. Bereits seit Mai steht sie in ihrer neuen Rolle vor der Kamera. Ihre Fans müssen sich allerdings noch ein wenig bis zur Ausstrahlung gedulden. Die neuen Folgen werden erst im kommenden Jahr ausgestrahlt.

Auf Social Media meldet sich die "Mein Freund aus Faro"-Darstellerin selbst zu Wort. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe!", erklärt sie. Außerdem erleichtert ihr neuer Job ihr Leben ungemein: Da sie jetzt im Norden dreht, ist der Weg nicht mehr so weit, um an freien Tagen einen kurzen Abstecher in die Heimat zu machen.

Getty Images Anjorka Strechel, Schauspielerin

Splash News Anjorka Strechel bei den First Steps Awards 2019

Splash News Schauspielerin Anjorka Strechel auf der Premiere von "Fikkefuchs"

