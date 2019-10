Bei dieser Familie ist immer was los! Das Leben der Kardashian-Großfamilie ist wie ein Buch, das niemals endet: In der aktuellen Staffel ihres eigenen Reality-TV-Formats Keeping Up With The Kardashians werden wie üblich viele Themen behandelt: So zum Beispiel die Geburt von Kims jüngsten Sohn Psalm, betrunkene Geburtstagsfeiern – oder auch krasse Streitereien zwischen einigen Familienmitgliedern. Und diese Streitigkeiten kommen bei zwei der fünf Schwestern immer häufiger vor!

Im aktuellen "Keeping Up With The Kardashians"-Trailer ist zu sehen, dass Kim (38) und ihre älteste Schwester Kourtney (40) immer heftiger aneinander geraten. "Die Mädels streiten wirklich gemein. Sie halten sich nicht zurück und sagen ziemlich verletzende Sachen zueinander", so eine Quelle gegenüber Hollywood Life. Ganz besonders Familienoberhaupt Kris Jenner (63) ist dadurch sehr besorgt. Sie agiere mittlerweile als Friedensrichter zwischen den beiden und hätte am meisten Angst davor, dass dieser Streit die ganze Familie auseinander brechen lässt.

Grund für diese große Krise soll Kourtneys Aussage gewesen sein, dass ihr ein Ende der Familien-Show völlig egal sei. Daraufhin platze Kim endgültig der Kragen: "Wir schmeißen Kourtney jetzt aus der Show. Sie ist raus." Die Schwestern sollen sich mittlerweile wieder vertragen haben. Kim könne aber wirklich die boshafteste und gemeinste Person auf dem ganzen Planeten sein, beschwerte sich Kourtney weiter.

Pascal Le Segretain / Getty Images Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner und Corey Gamble bei der "Balmain"-Show, 2017

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner

Kourtney Kardashian Kim und Kourtney Kardashian, 2019

