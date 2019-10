Seit Juli dieses Jahres sind Janni (29) und Peer Kusmagk (44) zweifache Eltern. Das bedeutet für die Profi-Surferin und den Radio-Moderator natürlich auch den doppelten Stress. In Bezug auf die Schwierigkeiten nach einer Entbindung ist das Paar immer ehrlich und geht mit dem Thema auch in der Öffentlichkeit offen um. Promiflash gestanden die beiden nun, worin nach der Geburt ihrer Tochter Yoko die größte Herausforderung besteht.

"Ich glaube, die größte Herausforderung ist, nicht zu schlafen", gab Janni zu. Wenn man durch den Schlafmangel Kleinigkeiten vergesse, könne das zu Hause große Konsequenzen haben. "Dieser permanente Druck und die Anspannung sind tatsächlich die größte Herausforderung", betonte die Sportlerin noch einmal. Davon lässt sich die vierköpfige Familie aber nicht unterkriegen.

"Was uns durch diese intensive Zeit trägt, ist, dass wir uns einfach ab und zu mal angucken und uns sagen, dass auch das nur eine Phase ist", erklärte Peer. Und immerhin gäbe es als Entschädigung ja Unmengen an wunderschönen Momenten. So erinnerte sich Janni beispielsweise an magische Augenblicke, in denen Yoko und ihr Brüderchen Emil-Ocean (2) händchenhaltend eingeschlafen sind.

