Haben sie es wirklich getan? Erst vor wenigen Stunden machten die ersten Gerüchte die Runde, dass Amira M. Aly und Oliver Pocher (41) geheiratet haben sollen. Das Paar hatte bereits vor einigen Monaten die freudige Botschaft verkündet, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. So schien es gar nicht so weit hergeholt, dass die zwei in Sachen Ehe kurz vorher noch Nägel mit Köpfen machen wollen. Nun scheinen sich die Spekulationen tatsächlich zu bestätigen: Amira zeigte sich im Brautkleid auf ihrem Social-Media-Account!

Aktuell verbringt das Paar einen Urlaub auf den Malediven – und genau da entstanden nun auch die Instagram-Bilder, die Amira in einer Spitzen-Robe und mit Blumenband im Haar zeigen und somit verdächtig nach Hochzeit aussehen. Dazu schrieb die Visagistin gewohnt gewitzt: "Ganz normaler Tag im Paradies." Die Community scheint die Fotos ebenfalls als Hochzeitsbestätigung aufzufassen. In der Kommentarspalte finden sich bereits zahlreiche Glückwünsche – auch von der guten Freundin des Paares Jana Ina Zarrella (42): "Du hübsche Braut (und Mutti). Wir lieben euch!" Der vermeintliche Bräutigam gab in typischer Oli-Manier natürlich auch seinen Senf dazu: "Und wo war ICH?", lauteten seine Worte unter dem Posting.

Außerdem scheint das Paar einen Junggesellenabschied der Extraklasse verbracht zu haben. Auf Facebook veröffentlichte Oli am Sonntag ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er einen sexy Lapdance für seine Auserwählte hinlegt. Dazu schrieb der leidenschaftliche Tänzer: "Jede Frau bekommt den Junggesellenabschied, den sie verdient, auf den Malediven! Hier sehen sie 'Unmagic Mike XXS' mit einer mega Performance." Damit spielt der Witzereißer natürlich auf den Stripper-Streifen "Magic Mike" mit Channing Tatum (39) in der Hauptrolle an.

Instagram / amira_m.aly Amira Aly auf den Malediven

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Amira

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly im Juni 2019

