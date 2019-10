Motsi Mabuse (38) ist schon lange dafür bekannt, dass sie aus ihren Gefühlen keinen Hehl macht. Schon bei Let's Dance übermannte es die Jurorin einige Male – vor allem während ihrer Schwangerschaft in Staffel elf kämpfte die ehemalige Profi-Tänzerin öfter mit den Tränen. Auch beim britischen Pendant Strictly Come Dancing zeigt sich die Vollblutmami von ihrer emotionalen Seite: Ein Kandidat brachte Motsi zum Weinen!

Bei dieser traurigen Geschichte konnte die 38-Jährige ihre Gefühle einfach nicht verbergen: Wie Bild berichtet, erzählte der an AMC (eine angeborene Form der Gelenksteife) erkrankte englische Tischtennis-Profi Will Bailey kurz vor seinem Contemporary, wie er von seiner Krebsdiagnose erfahren hatte: "Als ich sieben Jahre alt war, diagnostizierten die Ärzte bei mir Non-Hodgkin-Lymphome." An dieser bösartigen Krankheit des Lymphsystems zu leiden, sei schrecklich für ihn gewesen.

Nach dieser herzzerreißenden Erzählung aus seinem Leben und der Tanzperformance des 31-Jährigen bekam Motsi keinen Ton mehr heraus. Die Besitzerin einer Tanzschule war vor Rührung nicht in der Lage, ihre Bewertung abzugeben. Will schenkte ihr daraufhin eine kräftige Umarmung.

