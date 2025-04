Amy Dowden kehrt 2025 zu "Strictly Come Dancing" zurück

Amy Dowden (34) hat offiziell bestätigt, dass sie 2025 als Profitänzerin zur beliebten Tanzshow Strictly Come Dancing zurückkehren wird. Nach einer herausfordernden Zeit, in der sie sowohl eine Fußverletzung als auch eine Brustkrebserkrankung bewältigen musste, freut sich die Waliserin nun umso mehr auf ihr Comeback auf dem Tanzparkett. "Ich bin so dankbar, wieder Teil der besten Show im Fernsehen zu sein! Strictly hat mich durch die Höhen und Tiefen meines Lebens begleitet", schrieb Amy auf Instagram. BBC kündigte außerdem an, dass zwei neue Profitänzer für die kommende Staffel dazustoßen werden – ihre Namen sollen im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden.

Amys Rückkehr wird von Fans und Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen bejubelt. Im vergangenen Jahr war sie zunächst mit JB Gill, einem Mitglied der Boyband JLS, an den Start gegangen, musste jedoch verletzungsbedingt früh aussteigen. Zuvor hatte sie eine Chemotherapie und eine Mastektomie hinter sich gebracht und sich mit beeindruckender Stärke zurückgekämpft. Der Sender sowie Produzentin Sarah James lobten ihre unerschütterliche Hingabe und Leidenschaft für die Show, die nach wie vor zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen Großbritanniens zählt. Auch in der neuen Staffel dürfen sich die Zuschauer auf vertraute Gesichter wie Dianne Buswell und Katya Jones (35) freuen.

Schon in der Vergangenheit hatte Amy Dowden deutlich gemacht, wie sehr ihr Strictly Come Dancing am Herzen liegt – insbesondere nach ihrer Krebsdiagnose, mit der sie sehr offen umging. In einem früheren Interview erzählte sie, wie viel es ihr bedeutete, endlich wieder tanzen zu können – eine Erfahrung, die ihr geholfen habe, die dunklen Zeiten der Erkrankung hinter sich zu lassen. Die Fußverletzung bedeutete zwar einen weiteren Rückschlag, doch dank ihres unermüdlichen Willens und der Unterstützung ihres Teams wird ihr nun das ersehnte Comeback gelingen. Amy, die ihre Fans regelmäßig an ihrer persönlichen und beruflichen Reise teilhaben lässt, versprüht heute mehr denn je Lebensfreude und Zuversicht.

ActionPress / Matt Crossick / Empics Amy Dowden im September 2024

Getty Images Profitänzerin Amy Dowden im Jahr 2019

