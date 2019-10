Beruflicher Wechselkurs nach 20 Jahren! Schauspielerin Miriam Lahnstein (45) wurde vor allem durch die Kult-Serie Verbotene Liebe berühmt. Zwei Jahrzehnte lang spielte sie dort die Rolle des weiblichen Bösewichts Tanja von Lahnstein, bis die Serie, wegen zu schlechten Einschaltquoten, 2015 abgesetzt wurde. Für Miriam jedoch alles andere als ein Weltuntergang – sie widmete sich, noch während sie für "Verbotene Liebe" vor der Kamera stand, einer anderen Leidenschaft!

Wie sie gegenüber RP Online verrät, wollte sie ihren "Kopf noch mit anderem als Drehtexten füttern" und fing an, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Psychologie zu studieren. Sie selbst gibt zu, dass dieses Doppelleben manchmal auch sehr anstrengend war, weil viele ihrer Kommilitonen sie in der Uni erkannten und sie oft auf ihre Rolle ansprachen. Bereuen tut sie es aber nicht! Momentan schreibt sie an ihrer Approbation zur Kinder- und Jugendtherapeutin. Der Grund für das Interesse in diesem Gebiet liegt aber nicht an fehlenden Rollenangeboten – vielmehr verknüpft sie jetzt beide Leidenschaften miteinander. Denn auch in der Psychotherapie finden Rollenspiele oft ihren Einsatz.

Mit der Schauspielerei komplett abzuschließen, kommt für die 45-Jährige momentan nicht infrage. Immer wieder hat sie kleine Gastrollen – wie zu Beginn des Jahres in der Serie Alles was zählt. Mit einer dauerhaften Rolle, in der sie eine Psychologin spielen und somit beide Jobs ausleben könnte, wäre ihr zukünftiges Berufsleben perfekt.

WENN.com Miriam Lahnstein beim Photocall für "Verbotene Liebe"

Anzeige

wcrART/face to face Miriam Lahnstein im November 2016 in Düsseldorf

Anzeige

wcrART/face to face Miriam Lahnstein im Juli 2018 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de