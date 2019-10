Der ist aber groß geworden! Vor zwei Wochen feierte der Sohn von Bibi (26) und Julian Claßen (26) seinen ersten Geburtstag. Seit der Geburt von Lio (1) gewähren die beiden YouTube-Stars ihren Fans mit süßen Schnappschüssen regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Nachdem ihr Sprössling nun seinen allerersten Ehrentag hinter sich gebracht hat, lässt Bibi das vergangene Jahr Revue passieren – und zeigt ihren Followern, was ihr Sohnemann schon so alles anstellt!

In ihrem aktuellen YouTube-Video erzählte die 26-Jährige, wie Lio sich täglich verändert und sie jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt. "Lio liebt es, mit fremden Leuten zu spielen. Als wir im Urlaub waren, ist er immer ausgebüchst und zu anderen Menschen gekrabbelt und hat jedem gewunken. Er hatte so viel Spaß", schwärmte die Blondine von ihrem Nachwuchs.

Außerdem gab die YouTube-Queen ihren Followern ein Update zu Lios aktueller Lieblingsbeschäftigung: "Er macht Schubladen und Schränke auf und räumt die auch komplett aus – aber auch wieder ein!" Auch von Taschen und Rucksäcken könne der Kleine nicht die Finger lassen. "Am liebsten mag er es, wenn jemand neben ihm sitzt. Dann kann er einem jedes Teil einzeln geben", verriet Bibi.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Instagram / bibisbeautypalace Lio und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

