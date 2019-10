Katja Kalugina (26) zeigt, wie sexy Entspannung aussehen kann! Schon in wenigen Wochen geht es für die Profi-Tänzerin auf die große Let's Dance-Tour. Von Dortmund über Berlin nach Köln – die Beauty wird durch ganz Deutschland reisen. An Verschnaufpausen ist da wohl erst einmal nicht zu denken. Damit Katja fit für den Show-Marathon ist, gönnt sie sich momentan noch eine kleine Auszeit in den Bergen. Im Netz zeigt sich die Beauty beim Relaxen – und das ziemlich freizügig.

Heiß, heißer, Katja – dieser Anblick lässt wohl so manches Männerherz höherschlagen. Auf ihrem Instagram-Account postet die gebürtige Russin ein Foto, auf dem sie nur in ein Bettlaken gehüllt in die Ferne schaut. Frei nach dem Motto "Ein schöner Rücken kann auch entzücken" lässt die 26-Jährige verdammt tief blicken und setzt ihre Kehrseite gekonnt in Szene. Ihre Follower sind total begeistert von dem Schnappschuss und überhäufen Katja mit Komplimenten.

Die Ex von Nico Schwanz (41) scheint den Tirol-Trip in vollen Zügen zu genießen und nutzt die Gelegenheit, um Energie zu tanken. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe und auch nicht, wann der nächste ansteht. Deshalb freue ich mich so auf diese paar Tage", erklärte Katja in ihrer Highlight-Story.

TVNOW / Stefan Gregorowius Katja Kalugina, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

Getty Images Katja Kalugina

Anzeige

Getty Images Katja Kalugina, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de