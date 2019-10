Ob Silvio Heinevetter (35) sich über diese Geburtstagsgrüße freut? Der Handballprofi hat eigentlich allen Grund zum Feiern: Er wird Montag 35 Jahre alt. Natürlich freuen sich da auch seine Langzeitfreundin Simone Thomalla (54) und deren Tochter Sophia Thomalla (30) – das wollte vor allem Letztere auch virtuell beweisen! Sophia postete zu Silvios Ehrentag ein altes Video – auf dem das Geburtstagskind jedoch völlig durch den Wind scheint!

In dem Clip auf Instagram filmt Silvio sich selbst auf einer Klippe am Meer stehend. Der kurze Dreh war aber offenbar sehr stürmisch: Das Hemd und die Haare des Sportlers flattern durch den starken Wind in alle Richtungen. Den Clip versieht Sophia mit dem Hashtag #favevideoofalltimes (Lieblingsvideo aller Zeiten) und kommentiert: "Zum Geburtstag nur das Beste für den lieben Vati!" Simone schließt sich ihrer Tochter an und postet einen Screenshot des Videos. Dazu schreibt die 54-Jährige passenderweise: "Auf ein weiteres stürmisches Jahr!"

Das Geburtstagkind nimmt die Glückwünsche mit Humor: Auch er teilt das Video und kommentiert: "Da hat jemand im Archiv gekramt. Danke Sophia Thomalla und an alle, die an mich gedacht haben. Und der Rest sputet sich gefälligst." Aus welchem Jahr der Clip stammt, verriet Silvio allerdings nicht.

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in Berlin, 2012

Getty Images Silvio Heinevetter, Handballer

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in Berlin, 2017

