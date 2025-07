Simone Thomalla glänzt mit ihrem René auf Berlin-Premiere

Simone Thomalla (60) zeigte sich strahlend auf der Premiere von "Die nackte Kanone" in Berlin. Die Schauspielerin erschien am Arm ihres Partners René, mit dem sie seit Ende letzten Jahres liiert ist. Simone wählte für den besonderen Anlass ein elegantes Jeans-Set mit silbernen Knopfdetails, während René in einem hellgrauen Sakko, kombiniert mit einem weißen Shirt und hellblauer Jeans, an ihrer Seite glänzte. Gemeinsam posierten die beiden gut gelaunt und verliebt vor den Fotografen und genossen sichtlich das Blitzlichtgewitter.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte Simone die Beziehung mit René öffentlich gemacht und vor wenigen Tagen feierten sie gemeinsam auf einem Event von AEDT in Berlin ihr Red-Carpet-Debüt. Gegenüber Bild verriet die Mutter von Sophia Thomalla (35) Details zu ihrer neuen Beziehung: "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander." Ihr Partner ist 55 Jahre alt und lebt in Berlin.

Neben Simone und René sowie zahlreichen weiteren Promis waren auch die Hauptdarsteller des Films zu Gast in der deutschen Hauptstadt: Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) erschienen auf dem Red Carpet und verliehen Berlin wahren Hollywoodglanz. Während Filmfans gespannt darauf warten, die Neuauflage von "Die nackte Kanone" ab dem 31. Juli in den Kinos zu sehen, schienen die beiden Schauspieler ihre Zeit auf der Premiere in vollen Zügen zu genießen. Die Baywatch-Darstellerin strahlte in einer dunklen Robe und Liam trug einen lässigen grauen Anzug aus Samt.

Getty Images Schauspielerin Simone Thomalla und ihr Freund René posieren, Juli 2025

ActionPress / AEDT Simone Thomalla und ihr neuer Partner René Merten, Juli 2025

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson bei der Deutschland Premiere von "Die nackte Kanone" in Berlin