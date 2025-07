Simone Thomalla und ihr René feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Simone Thomalla (60) und ihr neuer Partner René Merten strahlten beim Sommerfest des Mediennetzwerks AEDT in Berlin über das ganze Gesicht. Dort feierten die beiden ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich und genossen sichtlich die Aufmerksamkeit der Fotografen. Simone erschien in einem eleganten schwarz-silbernen Oversized-Look, während René im klassischen Anzug und einem weißen Shirt an ihrer Seite glänzte. Bereits im Februar dieses Jahres hatte Simone die Beziehung zu René öffentlich gemacht.

René, ein Fußballfunktionär Mitte 50, ist nicht nur seit einigen Monaten der neue Mann an Simones Seite, sondern bringt auch eine Tochter mit in die Beziehung – und die ist keine Unbekannte. Denise Merten (35), bekannt aus Formaten wie Der Bachelor und Das Sommerhaus der Stars, zählt nun zur erweiterten Familie der Schauspielerin – und das wohl ganz zur Freude der Reality-TV-Bekanntheit.

Im Interview mit RTL schwärmte Denise von Simone als neue Partnerin ihres Vaters: "Das passt schon ganz gut, glaube ich. Sie ist eher der lockere Part, mein Vater ist eher kontrollierter. [...] Er ist sehr glücklich! Und ich glaube, die tun sich beide sehr gut!" Das beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit, denn auch Simone hat ihre Stieftochter mittlerweile ins Herz geschlossen: "Das ist eine ganz, ganz lustige Person, und ich mag sie gern."

ActionPress / AEDT Simone Thomalla und ihr neuer Partner René Merten, Juli 2025

ActionPress / AEDT Denise Merten, René Merten und Simone Thomalla im Juli 2025

ActionPress / AEDT Simone Thomalla im Juli 2025