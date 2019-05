Silvio Heinevetter (34) packt die große Kennenlerngeschichte aus! Der Handballstar ist seit über einem Jahrzehnt mit Simone Thomalla (54) liiert. Der fitte Profisportler und die schöne Schauspielerin haben ihr ganz eigenes Rezept dafür, dass die Liebe anhält: Sie versuchen, im Alltag nicht ständig aufeinanderzuhängen. Dieser Plan geht bei dem harmonischen Paar gut auf – doch wie kamen Silvio und Simone überhaupt erst zusammen?

In der MDR-Talkshow Riverboat plauderte der deutsche Nationaltorhüter ein wenig aus dem Nähkästchen und offenbarte dabei, dass er eigentlich nichts Besonderes getan habe, um seine Herzensdame zu erobern. Nach der Preisverleihung bei der Goldenen Henne seien sie sich damals das erste Mal begegnet. "Ich war mit meinem besten Freund da und wir wollten kein Bier und keinen Sekt trinken und haben den Kellnern mal was zugesteckt, dass die uns mal was Richtiges servieren. Und ich sage, sie hat das gesehen und ist so auf uns aufmerksam geworden", erklärte der 34-Jährige.

Seitdem gehen die zwei gemeinsamen durchs Leben und überwinden sämtliche Widerstände. Das trifft auch auf die ständige Kritik an ihrem Altersunterschied von 20 Jahren zu. "Ganz ehrlich, das ist ganz einfach. Wenn man sich gut versteht, und wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, und alles läuft, dann passt das", verriet der Torwart weiter.

ActionPress Simone Thomalla und Silvio Heinevetter auf der Bunte Festival Night 2019

Getty Images Silvio Heinevetter bei der WM 2019 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin

GeorgWenzel/face to face/ActionPress Simone Thomalla und Silvio Heinevetter auf der Ein Herz für Kinder Gala 2018

