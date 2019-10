Sarah Rose Summers (24) hat Ja gesagt! Das Model gewann 2018 den Titel der Miss USA – und wurde dadurch weltweit bekannt. Im selben Jahr gab es für die Blondine aber noch einen ganz anderen Grund zum Feiern: Ihr Freund Conner Combs hatte ihr am Tag der Miss-Universe-Wahl einen Antrag gemacht. Jetzt haben Sarah und Conner in einer luxuriösen Zeremonie unter freiem Himmel geheiratet!

Wie HollywoodLife berichtet, vollzog Conners eigener Vater die Trauung, die in einem Countryclub in Anthem, im US-Bundesstaat Arizona stattfand. Die Braut trug ein figurbetontes Spitzenkleid mit einem XXL-Schleier, während sie ihrem Conner vor einem mit bunten Blumen verzierten Traubogen das Jawort gab. Der Bräutigam hatte sich für einen schlichten schwarzen Anzug mit einer schwarzen Fliege entschieden. Nach ihrer Traumhochzeit stehen für das Brautpaar erst einmal Flitterwochen auf Bali an.

Auf Instagram machte Sarah ihrem frischgebackenen Ehemann kurz nach der Hochzeit eine süße Liebeserklärung. "Ich hatte in den vergangenen 25 Jahren viele wunderbare Momente, aber heute hat alles übertroffen. Conner, ich liebe dich von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass Gott mir einen Mann geschenkt hat, der alle meine Gebete erfüllt und noch mehr", schrieb sie zu einem Hochzeitsfoto.

Getty Images Sarah Rose Summers bei der Miss-USA-Wahl 2018

Anzeige

Instagram / sarahrosesummers Sarah Rose Summers und ihr Mann Conner Combs

Anzeige

Getty Images Sarah Rose Summers in den Spring Studios in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de