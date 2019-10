Ihr Eheglück bringt Amira M. Aly zum Strahlen! Nachdem lange über eine Vermählung mit dem Comedian Oliver Pocher (41) gemunkelt worden war, bestätigte es das Paar am Wochenende selbst: Die beiden haben im kleinen Kreis auf den Malediven geheiratet. Erste Videos und Fotos zeigen, wie happy das Paar ist – jetzt meldet sich die werdende Mutter mit einem Statement im Netz selbst zu Wort.

Amira hat bereits auf Instagram Bilder von sich in ihrem umwerfenden Brautkleid geteilt, nun legt sie mit einem Paar-Foto nach. In der Aufnahme posieren Braut und Bräutigam happy auf einem weißen, mit Blumen geschmückten Auto. "Danke für die unzähligen Glückwünsche. Bin wirklich ein wenig überwältigt... So viele liebe Nachrichten und Kommentare, darüber freuen wir uns sehr!", schrieb Amira und hob das Wort "wir" besonders hervor.

Zuvor hatte ihr Ehemann die Community mit seinen Einblicken in den Hochzeitstag zum Lachen gebracht. Oli bescherte seiner Liebsten nicht nur einen witzigen Lapdance, sondern sorgte beim traditionellen Über-die-Schwelle-Tragen noch für Gelächter, als ihm die Hose riss! Gags gehören eben zum Alltag im Hause Pocher.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Amira

Anzeige

Getty Images; Instagram/oliverpocher Oliver Pocher mit gerissener Hose in einer Collage

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de