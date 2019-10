Hat Mischa Mayer vielleicht etwas vorschnell die Liebes-Reißleine gezogen? Kurz vor dem großen Love Island-Finale fand der Muskelmann in Nachzüglerin Laura Maria eine Couple-Partnerin – sie war von Anfang an hin und weg von ihm. Doch bei dem Brandschutzmonteur wollte der Funke weder während der Dreharbeiten noch danach überspringen. Via Social Media gab er der Stuttgarterin schließlich einen Korb. Laura fand das ziemlich daneben – ganz im Gegensatz zu Mischas Ex-Flamme Ricarda Raatz.

Dass ausgerechnet Ricarda dem 27-Jährigen Rückendeckung gibt, dürfte viele Fans überraschen. Schließlich waren die beiden Turteltauben nicht gerade friedlich auseinander gegangen. Nach "Love Island" sprachen sich die beiden allerdings aus und die Wogen glätteten sich. Als Ricarda nun von Mischas Abfuhr gegenüber Laura erfuhr, habe sie sich bei ihm gemeldet, erzählte Mischa im Promiflash-Gespräch. "Sie hat gesagt: 'Das war klar.' Sie hat mir zugesprochen und gemeint: 'Man hat gemerkt, dass ihr einfach nicht zusammen passt'", erklärte der Ludwigshafener auf der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55).

Trotz der versöhnlichen Worte folgt Ricarda Mischa nicht mehr auf Instagram. Dem Fitness-Fan ist dies aber herzlich egal, wie er verriet: "Das kratzt überhaupt nicht an meinem Ego. Ich denke eher, dass das ihre Schwäche zeigt." Er folge Ricarda und habe ihr auch nichts Böses getan.

RTL II Mischa und Laura

Instagram / mi.ma_fit Mischa Mayer, "Love Island"-Star von 2019

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

