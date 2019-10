Sind das wohl die lässigsten Dads in Deutschland? Die drei beliebten GZSZ-Darsteller Timur Ülker (30), Niklas Osterloh (30) und Felix van Deventer (23) haben eins gemeinsam – sie sind alle schon mit Nachwuchs gesegnet worden. Für den heißen Ex-Köln 50667-Darsteller kam der Storch sogar schon das zweite Mal vorbei. Er begrüßte am 16.10.2019 zusammen mit seiner Partnerin einen Sohn. Jetzt posierte das Papa-Trio für einen coolen Schnappschuss.

Auf seinem sonst eher muskelbepackten Instagram-Account veröffentlichte Timur zwei Fotos mit seinen Serien-Kollegen. "Die coolen Daddies aus der Nachbarschaft haben niemals Feierabend und wenn jemand unsere Babys ärgert, gibt's Stress", kommentierte der Serien-Hottie den Post. Auf dem einen Bild fasst Niklas Felix sogar ins Ohr, was der Blondschopf mit "Mmhhh... lecker... Senf mit Wurst" kommentierte und Emoticons von Ohr und Finger hinzufügte.

GZSZ-Kollegin Olivia Marei ist von dem Bild äußerst begeistert. Sie kommentierte den Beitrag mit "Süüüüüüß!" Timurs Follower schließen sich ihr an – sie finden die drei zusammen richtig cool.

Instagram / niklasosterloh GZSZ-Stars Niklas Osterloh und Timur Ülker

Instagram / timuruelker Felix van Deventer, Timur Ülker und Niklas Osterloh

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh, Schauspieler

