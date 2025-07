Süße News: Madison LeCroys zweites Kind ist auf der Welt

Süße Neuigkeiten von Madison LeCroy: Die -Reality-TV-Bekanntheit ist erneut Mama geworden! Das gibt die US-Amerikanerin, bekannt aus der Show "Southern Charm", nun überglücklich gegenüber Page Six bekannt: "Wir sind super aufgeregt und leben im Moment in purer Glückseligkeit. Es fühlt sich nicht einmal real an." Sie und Ehemann Brett Randle genießen die erste Zeit mit ihrem neuen Familienmitglied in vollen Zügen – und auch Madisons erster Sohn Hudson, der aus einer früheren Beziehung stammt, scheint ganz begeistert von seinem neuen Schwesterchen zu sein. Auf einem Foto, das dem Magazin vorliegt, grinst er mit seiner Mutter und dem Baby in die Kamera.

Mit Details zur Geburt hält sich die 34-Jährige bislang noch bedeckt. Auch wann genau ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat, behält die frischgebackene Zweifach-Mama noch für sich. Was sie ihren Fans allerdings verraten möchte, ist der Name der Kleinen: Sie heißt Teddi. Wie Madison erklärt, sei der Name eine Hommage an ihren Vater Ted, der im Jahr 2023 verstorben ist. Sie wolle, dass der Name ihres Papas "durch das Baby weiterlebt" und "weiterwächst".

Madison und Brett hatten sich 2021 kennengelernt und sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Bereits rund sechs Monate, nachdem sie zusammengekommen waren, verlobten sie sich. Ein Jahr später folgte ihre Traumhochzeit in Mexiko. Seitdem wünschte sich das Paar gemeinsamen Nachwuchs, musste sich 2023 aber erst auf eine schwere Diagnose fokussieren: Bei Brett wurde Schilddrüsenkrebs festgestellt, den er mittlerweile besiegt hat. Dass sie ein Baby erwarten, gaben die beiden im Februar dieses Jahres bekannt. "Unser Leben verändert sich auf die magischste Weise!", schrieb Madison auf Instagram.

Getty Images Madison LeCroy, Medienpersönlichkeit

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023

Instagram / ericamaecain Madison LeCroy am Tag ihrer Hochzeit