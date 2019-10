Sehnt Lisa-Marie Schiffner (18) sich manchmal nach einem neuen Mann an ihrer Seite? Die brünette Beauty und Musiker Moritz Garth (24) galten über zwei Jahre als das Traumpaar in der YouTube-Branche, doch Anfang Juni schockierten die beiden ihre Fans mit ihrem Liebes-Aus. Seitdem geht die Webvideo-Produzentin wieder allein durchs Leben – aber wäre Lisa schon bereit, sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen?

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower nun von der 18-Jährigen wissen, ob sie es manchmal vermisse, einen Partner zu haben. "Ich würde meinen, ich bin total der Beziehungsmensch, deswegen ja", gab Lisa offen zu, fügte aber hinzu, dass sie nicht traurig darüber sei, Single zu sein. Viel mehr blickt der Web-Star positiv in die Zukunft: "Also ich freue mich auf alles, was kommt und die schönsten Dinge entstehen, wenn man nicht danach sucht."

Aber darf ihre Community vielleicht doch noch auf ein Liebes-Comeback mit Moritz hoffen? Wohl eher nicht. Im September betonte Lisa auf der Glow im Promiflash-Interview klar: "Ich sag mal so, ich sag niemals nie, aber ich bin so ein Mensch: einmal abgeschlossen, immer abgeschlossen."

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner in Griechenland, 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Lisa-Marie Schiffner bei der Glow, März 2019

WENN.com Moritz Garth und Lisa-Marie Schiffner bei den About You Awards 2018

