Hat Kylie Jenner einen neuen Lover? Seit ihrer Trennung von Travis Scott (28) Anfang Oktober überschlagen sich die Gerüchte um Kylies Liebesleben. Die 22-Jährige soll bereits kurz nach dem Beziehungs-Aus zu ihrem Ex-Freund Tyga (29) gefahren sein. Auch ein mögliches Liebes-Comeback zwischen ihr und Travis waren bei den Spekulationen nicht ausgeschlossen. Nun erweiterte sich die Liste der potenziellen neuen Partner der Unternehmerin: Sie wurde mit Rapper Drake (33) gesichtet.

Am gestrigen Donnerstag feierte der Musiker seinen 33. Geburtstag. Auf seiner Party in den Goya Studios, die bereits am Mittwoch in Hollywood stattfand, erschien auch die Selfmade-Milliardärin. Laut US Weekly berichtete eine Quelle, sie habe die meiste Zeit bei Drake und seinen Freunden verbracht: "Es sah aus, als hätten sie eine Verbindung." Ein weiterer Insider verriet, dass der "Hotline Bling"-Interpret und die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin sich scheinbar sehr wohl in der Gesellschaft des jeweils anderen fühlten.

Kylies jüngst verflossener Liebhaber Travis Scott sei ein guter Freund von Drake. Eine Quelle berichtete HollywoodLife, der "Sicko Mode"-Interpret würde sich sicher betrogen fühlen, wenn sein Kumpel sich auf eine romantische Beziehung mit seiner Ex-Freundin einlassen würde.

Instagram / kyliejenner Kylile Jenner

Anzeige

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de