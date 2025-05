Kopiert Kylie Jenner etwa Timothées Ex Lily-Rose Depp?

Reality-TV-Star Kylie Jenner (27) und Schauspielerin Lily-Rose Depp (26) sorgen derzeit für Furore in den sozialen Medien: Fans werfen Kylie vor, einen außergewöhnlichen Hang zur Nachahmung von Lily-Rose zu haben. Vor allem ihr neues Faible für Chanel-Outfits, eine Marke, mit der Lily-Rose bereits seit Jahren eng verbunden ist, wirft Fragen auf. Fotos der beiden Frauen in ähnlichen Designerkleidern kursieren online und heizen die Spekulationen weiter an. Ein Kommentator auf Reddit spottete: "So cringe, sie versucht wieder, wie Lily-Rose Depp auszusehen." Eine andere Stimme nannte Kylie eine "Nachahmungskünstlerin", während Dritte diese Ähnlichkeiten auf eine "Besessenheit" zurückführten.

Die Unternehmerin selbst hat bislang nicht auf die Anschuldigungen reagiert. Doch ein Insider verriet Radar Online, dass derartige Ähnlichkeiten kaum noch als Zufall durchgehen können: "Es sind einfach zu viele Übereinstimmungen, um sie zu ignorieren." Brisanz erhält das Thema durch die Beziehungskonstellation: Lily-Rose und Timothée Chalamet (29), Kylies aktueller Partner, waren 2018 ein Paar. Während Lily-Rose mittlerweile mit Musikerin 070 Shake (27) liiert ist, zeigen sich Timothée und Kylie seit Monaten schwer verliebt.

Lily-Rose Depp etablierte sich vor einigen Jahren als eine feste Größe in der Modewelt und repräsentiert Chanel bis heute mit ihrem unverwechselbaren Stil. Kylie Jenner hingegen ist vor allem für ihren kommerziellen Erfolg als Unternehmerin und Influencerin bekannt. Ihr Interesse an Chanel ist relativ neu und fällt zeitlich zusammen mit ihrem Glück an der Seite von Timothée. Gerüchte über eine baldige Verlobung zwischen Kylie und Timothée machen momentan ebenfalls die Runde. Ob Kylie den Stil der Ex ihres Partners tatsächlich imitiert, ist bislang unklar – Lily-Rose kommentierte das vermeintliche Stil-Duell bislang nicht.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

Getty Images Lily-Rose Depp und Timothée Chalamet im September 2019

