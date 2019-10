Läuft zwischen Rihanna und Drake etwa wieder etwas? Die 31-Jährige und der Rapper führten eine schier endlose On-Off-Beziehung, bis sie ihre Liebe vor drei Jahren endgültig aufgaben. Auch musikalisch sah die barbadische Schönheit keine gemeinsame Zukunft mehr und wollte mit Drake keinerlei Kollaboration auf ihrem neuen Album. Nun wurde Rihanna auf der Geburtstagsparty ihres Verflossenen gesichtet – hat sich das Blatt etwa gewendet?

Am vergangenen Dienstag feierte der Musiker in einem Nachtclub in Los Angeles schon mal seinen 33. Geburtstag vor – denn sein offizieller Birthday war am Donnerstag. Laut E! News war auch Rihanna mit einer Gruppe Freundinnen dabei und wurde bei ihrer Ankunft zum Tisch des Geburtstagskindes geleitet. "Rihanna und Drake redeten und lachten miteinander. Es schien, als ob sie Spaß hätten – als Freunde", verriet eine Quelle.

Die Tatsache, dass die "Umbrella"-Interpretin an der Geburtstagssause ihres Ex-Lovers teilnahm, sei ein großer Fortschritt. Noch vor einem Jahr zuckte die Künstlerin bei der Erwähnung des Rapper-Namens zusammen und behauptete, eine Freundschaft sei völlig ausgeschlossen.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Drake, Musiker

Getty Images Sängerin Rihanna im September 2017

