Taye Diggs (48) hat endlich wieder Schmetterlinge im Bauch! 2013 gaben der Schauspieler und seine damalige Frau Idina Menzel (48) ihr Eheaus bekannt – und das nach zehn gemeinsamen Jahren. Die Glee-Darstellerin ist mittlerweile schon wieder glücklich verheiratet. Und auch bei ihrem Ex scheint es in Liebesdingen bestens zu laufen. Taye verriet nun, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat.

Als der Private Practice-Star am vergangenen Dienstag in der Talkshow The Talk zu Gast war, plauderte er ganz munter über seine neue Beziehung. "Ich habe jemanden kennengelernt." Wie frisch sein Liebesglück ist, behielt der Serien-Darsteller für sich. Auch wer die Glückliche ist, bleibt vorerst sein Geheimnis. Eines steht aber schon fest: Es muss ihm verdammt ernst mit seiner neuen Freundin sein, denn er hat sie sogar schon seinem Sohn Walker vorgestellt.

Obwohl der Zehnjährige laut seines Papas nie ein großer Fan davon war, dessen neue Partnerinnen kennenzulernen, scheint er Tayes "neue Lady" schon fest ins Herz geschlossen zu haben. Auf die Frage, wie er sie finde, habe er gesagt: "Gut, sie benutzt nicht diese hohe Stimme, wenn sie mit mir spricht. Sie spricht mit mir wie mit einem Erwachsenen."

Getty Images Taye Diggs bei den TCL's Give A Little Awards

Anzeige

Getty Images Indina Menzel und Taye Diggs bei den Screen Actors Guild Awards 2013

Anzeige

Getty Images Taye Diggs, Schauspieler

Anzeige

Glaubt ihr, dass Taye bald mehr über seine neue Freundin verraten wird? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, bestimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de