Intimes Geständnis: Kelly Clarkson liebt es, nackt zu sein

Kelly Clarkson (42) hat in der neuesten Episode ihrer eigenen Sendung The Kelly Clarkson Show offen über ihre Einstellung zum Thema Nacktheit gesprochen. Gemeinsam mit den Schauspielern Taye Diggs (53) und Tyler Posey (33) diskutierte die Sängerin darüber, wie befreiend es sein kann, sich nackt zu zeigen. Das Gespräch kam auf, als Kelly ein Foto von Tyler zeigte, auf dem er mit heruntergelassener Hose posiert – ein Bild, das er im Mai veröffentlicht hatte, um drei Jahre Nüchternheit zu feiern. Die Unterhaltung sorgte für viele Lacher im Studio und zeigte die drei Stars von ihrer ganz persönlichen Seite.

Taye fragte neugierig: "War das wirklich dein Hintern?", woraufhin Tyler lachend bestätigte: "Ja, das war er." Kelly hakte begeistert nach: "Wie befreiend war dieser Moment?" Daraufhin gestand sie in ihrer Show: "Ich liebe es, nackt zu sein!" Sie fügte hinzu: "Ich denke, wir sind so komisch, was Nacktheit angeht, besonders in diesem Land." Tyler stimmte ihr zu und bemerkte: "Amerika ist seltsam damit." Kelly fuhr fort: "Es ist doch so merkwürdig. Es sind doch nur Körper. Ich meine, es gibt unpassende Altersstufen für bestimmte Dinge, aber irgendwann ist es doch so: Wir sind nicht so unterschiedlich, oder?" Tyler beschrieb das Nacktsein als "befreiend", worauf Kelly scherzhaft anmerkte: "Bis die Schwerkraft einsetzt. Und dann ist es wie: Wow, das passiert also."

Kelly, die seit Jahren als Talkshow-Moderatorin erfolgreich ist, scheut sich nicht davor, auch persönliche Themen anzusprechen. Seit ihrem Durchbruch als Sängerin hat sie sich stets authentisch gezeigt und spricht offen über ihr Leben abseits der Bühne. Taye bereitet sich aktuell auf das FOX-Special "The Real Full Monty" vor. In der Sendung treten sechs Männer auf, die in einer von Mandy Moore (40) choreografierten Striptease-Show vor einem Live-Publikum auftreten. Das Ziel ist es, die Komfortzone zu verlassen, Selbstvertrauen aufzubauen und gemeinsam ein besonderes Erlebnis zu schaffen.

Getty Images Tyler Posey im März 2023

Getty Images Taye Diggs bei den TCL's Give A Little Awards

