Ob das der Gastgeberin wohl gefallen hat? Am Donnerstag schmiss Paris Hilton (38) in ihrem Haus in Beverly Hills eine große Halloween-Party. Natürlich war die Gästeliste gespickt mit Stars und Sternchen – und alle trugen ausgefallene Kostüme. Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) beispielsweise hatten sich zu diesem Anlass mit grünem Glitzer überhäuft. Das Kostüm eines Gastes stach allerdings besonders hervor: EJ Johnson verkleidete sich einfach als Paris!

Eine blonde Mähne, rosafarbener Plüsch, eine Hermes-Handtasche und ganz viel Glitzer und Bling-Bling – all das gehört zu den klassischen Markenzeichen der berühmten Hotelerbin. Für ihren Girlie-Style ist die 38-Jährige schon seit Jahren bekannt. Deshalb fiel es wohl auch niemandem schwer, zu erkennen, wen EJs Kostüm darstellen sollte. Nur auf den High Heels, ohne die die echte Paris so gut wie nie abgelichtet wird, konnte der Sohn von Basketballstar Magic Johnson (60) offenbar nicht so gut gehen. Er kam lieber barfuß zur Party und hielt die Stöckelschuhe in der Hand.

Das It-Girl selbst hüllte sich in ein knappes Superheldinnen-Kostüm. Auch viele ihrer weiblichen Partygäste setzten bei ihrem Party-Look auf viel Haut und wenig Stoff. Besonders Larsa Pippen (45) fiel in einem ziemlich gewagten Outfit auf.

