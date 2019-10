Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) schweben noch immer auf Wolke sieben! Über zwei Monate liegt die Hochzeit der Germany's next Topmodel-Jurorin und des Tokio Hotel-Gitarristen jetzt zurück. Doch auch als Ehepaar machen die Lovebirds anscheinend dort weiter, wo sie vor ihrer Trauung aufgehört haben: Sie turteln und knutschen jede freie Sekunde miteinander – und daran können auch Hunderte Glitzerpartikel in Toms Bart sie nicht hindern!

Gleich fünf neue Knutsch-Fotos gibt es auf Heidis Instagram-Account zu bestaunen! Die Beauty und ihr Liebster waren nun auf einer Party zu Gast und entschieden sich für einen Pärchen-Look der besonderen Art: Sie streuten sich Glimmerpartikel über ihre Körper und fanden sich darin offensichtlich ziemlich anziehend. Auch wenn die hochgeladenen Kuss-Fotos jeweils fast identisch aussehen, freuten sich die Follower über den Anblick – einige zeigten sich aber auch ein wenig besorgt um das Traumpaar: "Oh wow, es muss wehgetan haben, all den Glitzer wieder zu entfernen" oder "Krasser Shit! Bling-Bling, das abzubekommen in der Dusche, Jesus...", kommentierten User die Bilderreihe.

Während Tom lässig in Hose und Hemd gekleidet war, sorgte Heidis Glitzer-Dress für zusätzliches Funkeln. Ihren Look rundete die 46-Jährige dann noch mit einem ganz besonderen Accessoire ab: Sie trug goldene XXL-Creolen, in deren Mitte das Wort "Kaulitz" eingearbeitet war.

Actionpress/ Backgrid Heidi Klum und Tom Kauliz in Los Angeles, 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Oktober 2019

