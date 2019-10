Diese zwei Jungs schnappen sich die nächste heiße Sängerin! Die erfolgreichen DJs und Produzenten Rico Einenkel (41) und Sebastian Seidel (35) – besser bekannt als Stereoact – kollaborieren immer wieder mit verschiedenen Musikern, so auch zum Beispiel mit Sarah Lombardi (27). Im Sommer 2018 nahmen sie zusammen den Hit "Wunschkonzert" auf. Nun macht das Duo gemeinsame Sache mit einer weiteren Vollblutmusikerin: Vanessa Mai (27)! Für ihr neues Album "Für immer" haben sie den Hit "Ja Nein Vielleicht" produziert.

Es ist bereits die zweite Single, die Vanessa innerhalb weniger Tage herausbringt. Am 18. Oktober wurde bereits ihr Song "Venedig (Love Is in The Air) veröffentlicht, eine Woche später folgt nun das Lied zusammen mit Stereoact. Das Video zur Single ist ebenfalls schon auf YouTube zu sehen. Und was sagen die Fans? Sie sind sowohl von dem Musikstück als auch von dem Clip restlos begeistert: "Ich liebe dieses Lied", "In all den fünf Jahren, in denen ich schon Fan bin, ist das mein Lieblingsmusikvideo von Vanessa" und "Das Video ist ja mal mega gemacht", kommentierten unter anderem drei User das Werk.

Auf Instagram schwärmte die 27-Jährige in den höchsten Tönen von der Arbeit mit Stereoact: "Sie sind zwei megatolle und sympathische Jungs – und dann dieser Song! Mir war sofort klar, dass sich ein Teil davon sein möchte." Auch der Dreh für das Video sei einmalig gewesen.

Clemens Niehaus / Future Image Stereoact bei einem Musik-Festival in Göttingen

Instagram / vanessa.mai Schlagerstar Vanessa Mai

ActionPress Vanessa Mai beim Sommer Open Air 2019 in der Landskron Kulturbrauerei in Görlitz

Was sagt ihr zu dem Song von Vanessa Mai und Stereoact? Mir gefällt er! Meinen Geschmack trifft das nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



